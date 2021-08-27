Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 12:30
12:28
Экономика
Первый электрический кроссовер Volvo появится в России через год
12:26
Общество
Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился COVID-19
12:23
Политика
Финский политолог призвал создать свободную Новороссию со столицей в Одессе
12:22
Происшествия
Мать истощенной девочки из Подмосковья приговорили к трем годам колонии
12:20
Спорт
«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро
12:20
Армия
Шойгу и глава Татарстана заложили первый камень нового военного госпиталя в Казани
12:16
Происшествия
Жертвами взрывов в воинской части Казахстана стали девять человек
12:14
Экономика
Кинопроектор с функцией шифрования фильмов представят в Петербурге
12:14
Весь мир
Турки — на выход: талибы изгоняют последних представителей НАТО из Афганистана
12:12
Происшествия
В Новосибирске поймали банду грабителей
Все новости

Роспотребнадзор начал расследование из-за нарушений на концерте Леонида Агутина в Москве

  /   Обновлено: 27 августа 2021 11:49
Общество
Роспотребнадзор начал расследование из-за нарушений на концерте Леонида Агутина в Москве
Пресс-служба Леонида Агутина

Москва, 27 августа. Музыкант Леонид Агутин привлек внимание Роспотребнадзора после концерта в столице. Артиста и организаторов мероприятия заподозрили в нарушении санитарных норм.

Звезда российской эстрады Леонид Агутин решил завершить это лето грандиозным концертом в Москве. Вскоре мероприятие спровоцировало интерес из-за вероятности нарушения санитарных норм законодательства. Источник из управления сообщил РИА новости, что Роспотребнадзор начал проверку организаторов.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина на площадке Крокус Сити Холл за нарушение санитарного законодательства», — сообщил источник.

Замруководителя Роспотребнадзора по Московской области Ольга Богатикова подтвердила ФАН информацию о начатой проверке в отношении организаторов концерта, который состоялся 26 августа в Крокус Сити Холле.

Ранее сообщалось, что дочь артиста стала гражданкой США. Наследница Агутина и Варум похвасталась, что получила американский паспорт.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор начал расследование из-за нарушений на концерте Леонида Агутина в Москве
роспотребнадзор агутин концерт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru