Роспотребнадзор начал расследование из-за нарушений на концерте Леонида Агутина в Москве

Москва, 27 августа. Музыкант Леонид Агутин привлек внимание Роспотребнадзора после концерта в столице. Артиста и организаторов мероприятия заподозрили в нарушении санитарных норм.

Звезда российской эстрады Леонид Агутин решил завершить это лето грандиозным концертом в Москве. Вскоре мероприятие спровоцировало интерес из-за вероятности нарушения санитарных норм законодательства. Источник из управления сообщил РИА новости, что Роспотребнадзор начал проверку организаторов.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит административное расследование в отношении организатора концерта Леонида Агутина на площадке Крокус Сити Холл за нарушение санитарного законодательства», — сообщил источник.

Замруководителя Роспотребнадзора по Московской области Ольга Богатикова подтвердила ФАН информацию о начатой проверке в отношении организаторов концерта, который состоялся 26 августа в Крокус Сити Холле.

Ранее сообщалось, что дочь артиста стала гражданкой США. Наследница Агутина и Варум похвасталась, что получила американский паспорт.