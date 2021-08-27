СК приступил к расследованию избиения годовалой девочки отчимом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 августа. СК России по Ленинградской области приступил к расследованию избиения годовалой девочки отчимом во Всеволожском районе. Преступление квалифицировали как покушение на убийство.

В настоящий момент следователи планируют избрать меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу. Сотрудники правоохранительных органов назначили ряд экспертиз в рамках уголовного производства, сообщает источник ФАН в полиции.

Напомним, что нетрезвый житель Ленобласти избил годовалую дочь своей сожительницы резиновой тапкой. В результате инцидента девочка получили многочисленные травмы и ушибы, после чего была доставлена в реанимацию. Стражи порядка оперативно задержали мужчину и возбудили уголовное дело. В момент нападения на малышку ее мать вышла в магазин.