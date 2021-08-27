Подсчет уровня локализации авто хотят изменить в России

Москва, 27 августа. Повышающий коэффициент при локализации автомобилей для ряда моделей намереваются убрать в Минпромторге России.

Представители автопрома предыдущих поколений теперь не смогут эффективно конкурировать с новейшими образцами, начиненными различными современными системами. Министерство промышленности и торговли РФ планирует убрать повышающий коэффициент в вопросе подсчета локализации и поставок по государственному заказу в тех транспортных средствах, где нет инновационных систем.

Отсутствие в машине сложных электронных аппаратов и систем помощи водителю, а также других мультимедийных функций лишит дополнительных баллов старые авто. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сам коэффициент строится как отношение баллов, которые можно максимально заработать по всем направлениям к тем, которые представлены в автомобиле фактически. Ранее индикатор всегда равнялся значению, большему, чем единица, а впоследствии умножался на итог по баллам и увеличивал их количество для вариаций авто без серьезных модификаций.

Представители Минпромторга пришли к выводу, что существующая с 2019 года схема устарела, так как не поддается администрированию. По мнению ведомства, в новой редакции законопроекта баллы можно будет получить за другие компоненты, поэтому машины без сложных систем останутся в конкуренции.

Евразийская экономическая комиссия недавно постановила, что автопроизводители в России смогут отсрочить установку систем экстренного реагирования. Данное решение было принято в связи с глобальным дефицитом микрочипов.