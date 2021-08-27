Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 12:30
12:28
Экономика
Первый электрический кроссовер Volvo появится в России через год
12:26
Общество
Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился COVID-19
12:23
Политика
Финский политолог призвал создать свободную Новороссию со столицей в Одессе
12:22
Происшествия
Мать истощенной девочки из Подмосковья приговорили к трем годам колонии
12:20
Спорт
«Манчестер Сити» готов купить Роналду за 30 миллионов евро
12:20
Армия
Шойгу и глава Татарстана заложили первый камень нового военного госпиталя в Казани
12:16
Происшествия
Жертвами взрывов в воинской части Казахстана стали девять человек
12:14
Экономика
Кинопроектор с функцией шифрования фильмов представят в Петербурге
12:14
Весь мир
Турки — на выход: талибы изгоняют последних представителей НАТО из Афганистана
12:12
Происшествия
В Новосибирске поймали банду грабителей
Все новости

Подсчет уровня локализации авто хотят изменить в России

  /   Обновлено: 27 августа 2021 11:45
Экономика
Подсчет уровня локализации авто хотят изменить в России
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Москва, 27 августа. Повышающий коэффициент при локализации автомобилей для ряда моделей намереваются убрать в Минпромторге России.

Представители автопрома предыдущих поколений теперь не смогут эффективно конкурировать с новейшими образцами, начиненными различными современными системами. Министерство промышленности и торговли РФ планирует убрать повышающий коэффициент в вопросе подсчета локализации и поставок по государственному заказу в тех транспортных средствах, где нет инновационных систем.

Отсутствие в машине сложных электронных аппаратов и систем помощи водителю, а также других мультимедийных функций лишит дополнительных баллов старые авто. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сам коэффициент строится как отношение баллов, которые можно максимально заработать по всем направлениям к тем, которые представлены в автомобиле фактически. Ранее индикатор всегда равнялся значению, большему, чем единица, а впоследствии умножался на итог по баллам и увеличивал их количество для вариаций авто без серьезных модификаций.

Представители Минпромторга пришли к выводу, что существующая с 2019 года схема устарела, так как не поддается администрированию. По мнению ведомства, в новой редакции законопроекта баллы можно будет получить за другие компоненты, поэтому машины без сложных систем останутся в конкуренции.

Евразийская экономическая комиссия недавно постановила, что автопроизводители в России смогут отсрочить установку систем экстренного реагирования. Данное решение было принято в связи с глобальным дефицитом микрочипов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Подсчет уровня локализации авто хотят изменить в России
минпромторг россии старые модели авто уровень локализации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru