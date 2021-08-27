Пассажирка самолета рейса Москва — Геленджик получила травмы во время «болтанки»

Москва, 27 августа. Пассажирка самолета, летевшего из Москвы в Геленджик, получила травмы в районе ребер и пожаловалась на затруднение дыхания во время «болтанки».

Инцидент произошел днем в четверг, 26 августа. Командир воздушного судна авиакомпании «Победа» запросил у диспетчера скорую помощь по прибытии в пункт назначения, после того, как одна из присутствующих на борту травмировалась в результате так называемой болтанки самолета. В настоящий момент о состоянии 42-летней женщины неизвестно.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Марина Сомова заявила, что информацию о происшествии передали в Московскую межрайонную транспортную прокуратуру для принятия последующих мер.

Ранее воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» столкнулось с птицей во время вылета из аэропорта Баландино в Челябинске. Несмотря на это командир самолета принял решение продолжить полет. По факту случившегося Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку.