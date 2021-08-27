Америка призвала Украину не требовать санкций против «Северного потока — 2»

Киев, 27 августа. Экс-посол Америки в Киеве Ставен Пайпер посоветовал Украине не добиваться санкций против европейских компаний для блокировки газопровода «Северный поток — 2». Подробнее — в материале «Русские онлайн».

В публикации для сайта Kyiv Post дипломат назвал Киев главным проигравшим от запуска трубопровода. Пайпер отметил, что американский президент Джо Байден — против реализации проекта газопровода, но при этом не готов рисковать отношениями с союзниками и вводить санкции против европейских компаний-участников.

Кроме этого, Украина не должна добиваться разлада между Вашингтоном и Брюсселем по вопросу санкций против Москвы и поддержки Киева.



Он порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не требовать введения ограничений против проекта.

«Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева», — подытожил дипломат.

Ранее стало известно, что эксперты отказали Украине в управлении «СП-2».