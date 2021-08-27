Российские военные навели мост через реку на учениях во Владимирской области

Владимир, 27 августа. Подразделения ВС РФ отработали восстановление движения через водную преграду на учениях в Западном военном округе.

В рамках тренировочных мероприятий мостовые подразделения дорожных войск впервые отработали комплекс стадийного восстановления прерванного воинского движения через водную преграду. Для выполнения поставленных задач военные использовали табельные средства материально-технического обеспечения, а также местные ресурсы.

Так, на реке Клязьма во Владимирской области были установлены четыре мостовых переправы, в том числе автодорожный разборный мост, способный выдержать нагрузку в 40 тонн. В ходе учений военнослужащие впервые задействовали легкий универсальный толкач ЛУТ.

Как сообщает RT, учения по материально-техническому обеспечению ВС РФ развернулись на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа. Кроме того, подразделения центра МТО отработали в Североморске задачи по подготовке и подаче торпедного оружия на различные типы кораблей, в частности, на новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов».