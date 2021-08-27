Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебро Паралимпиады

Токио, 27 августа. Россиянка Дарья Пикалова завоевала серебро токийских Паралимпийских игр в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Российская пловчиха преодолела дистанцию за 1 минуту 8,76 секунды. Золото завоевала представительница Великобритании Ханна Расселл (1.08,44), бронзовая награда досталась бразильской спортсменке Марии Гомес (1.09,18). Девушки выступали в категории S12, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями: сложности с идентификацией образов, последовательностью и памятью.

Ранее Пикалова завоевала бронзовую награду на дистанции 100 метров баттерфляем в категории S13, где представлены пловцы с расстройством зрения.

В пятницу российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзовую награду Паралимпиады в соревнованиях по дзюдо в весе до 48 кг.

Паралимпийские игры стартовали 24 августа и завершатся 5 сентября. Соревнования проходят на тех же аренах, которые использовались для токийских ОИ-2020.