Псковский суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ

Псков, 27 августа. Областной суд Псковской области принял решение признать геноцидом массовое уничтожение советского народа на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

Суд решил признать преступления, совершенные в 1941–1944 годах, геноцидом этнических и национальных групп. В это время было уничтоженными более 75 тысяч мирных советских граждан, в том числе 1400 детей, более 377 тысяч военнопленных Красной Армии, более 192 тысяч советских граждан.

В медиацентре «Патриот» обсудили вопрос, почему российской молодежи важно знать историю своей страны. В эфире выступал публицист, историк и военный аналитик Борис Рожин.