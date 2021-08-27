Дети открыли «бизнес», чтобы заработать на корм животным

Четыре друга из Саянска открыли торговую точку ненужных вещей. Заработанные деньги Леша, Миша, Артем и Слава тратят на покупку корма для бездомных животных.

Идея предпринимательства появилась у друзей во время прогулки. Они заметили двух бездомных котят, у одного была повреждена лапка. Школьники не смогли пройти мимо, сжалились над котятами и на карманные деньги купили корм. Просить денег у родителей мальчики не захотели, решили открыть свой «бизнес» и продавать ненужные вещи. Так и зарабатывают на корм животным.

«Первое, что мы нашли у Леши [для продажи], это полотенца старые, а потом крыжовника у него чуть-чуть взяли, продавали. Лапши чуть-чуть закупили, потом продавали. Больше всего покупали лапшу», — рассказывает Артем Подшивалов, юный предприниматель.

Предпринимательская деятельность оказалась незаконной. Однажды, во время торговали книгами, вещами и поделками у магазина к мальчикам подошли сотрудники полиции и попросили разрешение на торговлю. Начинающим предпринимателям пришлось закрыть «бизнес».

История быстро разлетелась по городу. Друзьям-предпринимателям решили помочь родители, директор школы, мэр города и журналисты. В администрации выписали официальное разрешение на торговлю.

«Мы подумали с руководством, что толковое дело, надо поддержать, но обязательно, чтобы под контролем взрослых это было. Поручил куратора со стороны наших журналистов, школа тут же подключилась, директор школы, родители. Выписали им официальное разрешение на торговлю, то есть у них сейчас есть документ», — отметил мэр города Саянска Олег Боровский.

У известных на весь Саянск волонтеров теперь нет отбоя от покупателей. Школа выделила детям палатку, теперь удобнее раскладывать товар на прилавке. Здесь можно купить самодельные головоломки, игрушки и книги. Прибыли стало больше, чем требуется местным бездомным животным. На оставшиеся деньги парни закупают корм для приюта.