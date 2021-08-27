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В отделении «Почты России» в Химках изъяли литр наркотического вещества
Происшествия
В отделении «Почты России» в Химках изъяли литр наркотического вещества
minsvyaz.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Московская область, 27 августа. Оперативники изъяли крупную партию наркотиков в отделении «Почты России». Как стало известно ФАН, житель Москвы пытался отправить зелье в другой регион страны.

Опасную посылку оперативники обнаружили еще 17 августа во время санкционированного судом оперативного мероприятия «Контроль почтовых отправлений, телефонных и иных сообщений». Ранее сыщикам поступила информация от агентурных источников о том, что житель столицы занимается изготовлением наркотических веществ и отправкой их в другие регионы России.

Стражи порядка изъяли в отделении почты на улице 9 Мая в подмосковных Химках пластиковую литровую бутылку с наркосодержащей жидкостью. Экспертиза показала, что это метилэфедрон. По данному факту блюстители закона возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Через двое суток по подозрению в совершении преступления был задержан безработный 41-летний москвич, который проживал в Восточном округе столицы. 26 августа подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Если вина жителя столицы будет доказана в суде, то мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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следственный комитет наркотики почта россии химки
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