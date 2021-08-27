Заместитель генерального директора WorldSkills Russia оценил старт чемпионата

Башкортостан принял финал IX национального чемпионата WorldSkills. Молодые профессионалы со всей страны приехали в Уфу, чтобы продемонстрировать свои навыки в одной из 105 компетенций.

В рамках деловой программы перед гостями и участниками выступил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер.

«Сегодня такой день. Полноценно стартовал чемпионат, национальный финал России. Здесь важно несколько моментов. Это очное мероприятие. Я уже высказывал благодарность представителям республики. Они взяли на себя такой груз ответственности. Масштабное мероприятие, со всей страны съехались участники. Это живое общение, передача опыта, конкуренция на площадках. Выявление лучших», — считает Базер.

Олег Базер наградил грамотами лучшие учреждения среднего профессионального образования. По его мнению, подобные рейтинги позволяют выделить лучшие коллективы и повысить качество подготовки будущих специалистов.

Олег Базер также посетил соревновательные площадки вместе с генеральным директором АНО «Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия») Робертом Уразовым и первым заместителем министра просвещения Российской Федерации Александром Бугаевым. Эксперты оценили процесс работы у строителей, ознакомились с тонкостями производства холодильных систем и проверили на прочность деревянный стул, который соорудили местные столяры.

Напомним, что состязание молодых профессионалов продлится до 29 августа. Основная цель мероприятия — это подготовка новых кадров, а также оптимизация решений по их обучению.