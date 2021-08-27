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Эксперт по шоу-бизнесу уверен, что Беглов поможет концертной отрасли Петербурга
Общество
Эксперт по шоу-бизнесу уверен, что Беглов поможет концертной отрасли Петербурга
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Блогер, эксперт по шоу-бизнесу Вадим Манукян, который часто посещает Северную столицу, уверен, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поможет концертной отрасли города, пострадавшей от ограничений из-за пандемии COVID-19.

Появилась информация, что организаторы концертов попросили о срочной встрече с петербургским губернатором, чтобы выяснить, стоит ли ждать массовой отмены культурных мероприятий осенью из-за возможной новой волны коронавируса.

Опасаясь, что эти меры могут сильно ударить по концертному бизнесу, члены Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций направили письмо Александру Беглову с просьбой на личной встрече обсудить сложившуюся ситуацию. Промоутеры надеются согласовать план по безопасному проведению концертов, которые запланированы уже на ближайшее время на открытых площадках. Представители индустрии развлечений рассчитывают на диалог с властью, чтобы найти приемлемые варианты деятельности и установить понятные единые для всех правила. Текст письма публикует издание Peterburg2.Ru.

Концерт группы «Сплин» запланирован в Петербурге на 11 сентября
Невские Новости  / Алексей Сабельский

По мнению Вадима Манукяна, который внимательно следит за шоу-бизнесом Северной столицы, артисты и их менеджеры зря заранее бьют тревогу. Блогер считает, что руководство Петербурга настроено на конструктивный диалог с представителями шоу-бизнеса, ведь горожанам необходимо давать возможность отдыхать, ходить на концерты, жить нормальной жизнью, и власти это понимают.

«Мне кажется, артисты зря сейчас заранее бьют тревогу, — отметил Манукян в беседе с ФАН. — Конечно, я понимаю в каком непростом положении они находятся в последнее время из-за пандемии. Да, 1,5 года назад везде были локдауны, все закрывали, но ведь вакцины тогда еще не было. О коллективном иммунитете тогда не приходилось даже мечтать, вот и приходилось закрывать концертные залы. А сейчас, когда вакцины от COVID-19 есть и они работают, насколько я понимаю, власти регионов все чаще принимают решения разрешить заполнять залы полностью. Да, для этого должны быть соблюдены определенные условия: наличие у артистов и зрителей медицинских документов о прививке, свежий тест и т. д. Думаю, и в Петербурге будут приняты соответствующие правила. Уверен, что губернатор Беглов примет правильное решение, все учтет и поможет отрасли, а все опасения артистов ко всеобщей радости окажутся напрасными».

Петербуржцы надеются увидеть Zivert 10 сентября
instagram.com  / @_zivert

Промоутеров особенно волнует судьба шести концертов, запланированных в Петербурге на ближайшее время. Это выступления групп «Мумий Тролль» 29 августа, «Нервы» 9 сентября, Zivert 10 сентября, «Сплин» 11 сентября, The Hatters 12 сентября и концерт Макса Барских 15 сентября.

Ранее правительство признало культурную отрасль среди наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, однако финансовая господдержка оказывается только государственным учреждениям культуры, а частным компаниям и артистам приходится выживать самостоятельно. Споры о том, должно ли государство помогать артистам на фоне отмены концертов, неоднократно становились острой темой в СМИ.

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