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Пленарное заседание состоялось в рамках нацфинала WorldSkills
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Чемпионат WorldSkills объединяет не только талантливых мастеров своего дела, но и топовых политических деятелей. На пленарном заседании в первый соревновательный день мероприятия эксперты сделали громкие заявления и обсудили острые вопросы.

В уфимском конгресс-холле «Торатау» собрались глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»)» Роберт Уразов. Гостей поприветствовала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Я уверена, что вы в дискуссии неизбежно выйдете на обсуждение вопросов использования уникальности методов WorldSkills в экономических процессах, в построении нового технологического уклада. И будете в этом совершенно правы. Но я очень надеюсь, что дискуссия не обойдет вниманием главный феномен движения — его человекоцентричность», — заявила Голикова.

Александр Бугаев отметил, что ведомство провело анализ, после которого выяснилось, что большая часть выпускников колледжей идут работать, а не получать высшее образование. По его мнению, это свидетельствует об актуальности проведения WorldSkills.

«И система СПО на этот вызов, который стоит сейчас перед всем образованием нашей страны должна отвечать на высоком, современном уровне. И вот когда мы говорим про синхронизацию системы СПО и реализации потребности в производстве, мы имеем в виду именно это. Мы должны готовить тех, кто потом пригодится на предприятии и будет вносить реальный вклад в развитие нашей страны, развитие ее экономики», — заявил представитель Минпросвещения.

Одно из самых значимых заявлений сделал глава Республики Башкортостан. Он призвал сделать Уфу постоянным местом проведения нацфинала чемпионата. По мнению политика, регион обделен крупными мероприятиями.

«Я как рассуждаю: у Москвы свое все есть, Санкт-Петербург — это Петербургский международный экономический форум, у Екатеринбурга — «Иннопром», крупнейшее предприятие. У наших братских соседей Республики Татарстан — KazanSummit, и очень много. Только у Башкортостана ничего нет» — пошутил Радий Хабиров.

Также в рамках пленарного заседания выступили призеры международных этапов WorldSkills. Конкурсанты рассказали свои истории успеха и кейсы выигрышной стратегии.  

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