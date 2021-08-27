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Андрей Аршавин отреагировал на жребий ЛЧ для «Зенита»
Спорт
Андрей Аршавин отреагировал на жребий ЛЧ для «Зенита»
vk.com/zenit  /  Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 27 августа. Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил соперников сине-бело-голубых по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Футбольный эксперт «Матч ТВ» Аршавин выразил надежду, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет туринский клуб раньше времени.

«Здорово, что к нам приедет обладатель Лиги чемпионов УЕФА. И, надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и тоже к нам прибудет», — передает слова экс-футболиста пресс-служба «Зенита».

По словам Аршавина, эта группа по составу напоминает 2008 год, когда сине-бело-голубые впервые играли в Лиге чемпионов. Правда, вместо лондонского «Челси» тогда был мадридский «Реал».

Накануне в Стамбуле прошла жеребьевка групповой стадии ЛЧ, петербургский клуб сыграет в группе Н с действующем победителем турнира «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

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Андрей Аршавин футбол Зенит лига чемпионов
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