В Подмосковье обнаружили скелеты двух человек

Московская область, 27 августа. Блюстители закона пытаются выяснить причину смерти двух человек. Как стало известно ФАН, их скелетированные останки направлены для проведения генетического исследования.

В дежурную часть полиции Серпухова 26 августа обратилась жительница Люберец. Она сообщила стражам порядка, что в деревне Арнеево строители разбирали старый фундамент и на глубине около метра нашли скелет человека. На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа. Судебные эксперты визуально не смогли установить пол умершего. По их предварительным данным, смерть наступила примерно год назад.

Похожая ситуация произошла в Воскресенском районе. В селе Юрасово местные жители нашли скелетированные останки неизвестного мужчины. Они находились в 150 метрах от одного из домов на улице Энтузиастов.

По данным фактам следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Скелетированные останки трупов отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам станут известны причины гибели людей.