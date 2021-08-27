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Падение рейтинга Зеленского может обрушить действующую власть на Украине
Политика
Падение рейтинга Зеленского может обрушить действующую власть на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 27 августа. Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского может привести к падению действующей власти. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

Популярность Владимира Зеленского еще присутствует, но с мая рейтинги главы государства не растут. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эксперт уверен, что дальнейшее падение рейтинга президента неизбежно. По словам аналитика, это обрушит власть в целом.

Авторитарная модель управления на Украине дает определенный позитив, рассуждает политолог. Людям нравится такой подход. Однако в конце этой модели наступает обязательный кризис, констатировал Бортник.

«Диктатор держится, пока он не прошел пик популярности», — подчеркнул аналитик.

Система рушится, если возникает внешний кризис, добавил политолог. Зеленский обладает некоторой популярностью, а его рейтинги не растут. Парад ко Дню независимости Украины повлияет на этот показатель, но ничего не добавит президенту, заключил Бортник.

Владимир Зеленский ранее перечислил свои достижения за два года на посту главы государства. Президент считает, что страна «субъективируется». В качестве примера политик привел саммит «Крымской платформы».

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