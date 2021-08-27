Герасимов проинспектировал специальные учения перед началом маневров «Запад-2021»

Москва, 27 августа. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал специальные учения, которые развернулись в Нижегородской области в преддверии маневров «Запад-2021».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, Герасимов заслушал доклады командования Западного военного округа о проведении боевой подготовки, а также результатах специальных учений.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в пятницу прибыл в Нижегородскую область, где проверил комплекс специальных учений по видам обеспечения», — говорится в сообщении.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут на территории двух стран в сентябре. В маневрах будут задействованы 80 самолетов и вертолетов, 290 танков, более 450 единиц бронированной техники, а также порядка 200 тысяч военнослужащих. Как сообщает RT, в тренировочных мероприятиях будут использованы даже ударные роботы.