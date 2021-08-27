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Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять лимит на легионеров в российском футболе
Спорт
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять лимит на легионеров в российском футболе
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

В пятницу, 27 августа, с 16:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходят традиционные пятничные дебаты «Слово против слова», посвященные развитию футбола в России.

Как стало известно, Российский футбольный союз (РФС) разослал футбольным клубам письма с предложением о возможной отмене лимита на легионеров. Ограничение на иностранных игроков действует в нашей стране уже 16 лет, и реформу от президента РФС Александра Дюкова поддержали далеко не все. Что, возможно, подчеркнуло две большие для российского спорта проблемы: страх перемен и инноваций и неумение стратегически планировать ради достижения высоких результатов.

Итак, спасет ли нововведение российский футбол от деградации? Или же, наоборот, в таком случае у России не будет достойной национальной сборной? Можем ли мы сами в отечественных футбольных академиях воспитать профессионалов, способных выдержать конкуренцию на мировом уровне? Или же мы сейчас в положении, когда остается только закупать чужих футболистов в товарных количествах, чтобы команда была конкурентоспособной?

Об этом в студии «Патриота» дискутируют участники дебатов «Слово против слова»:

  • Диакон Георгий Роденков, экс-игрок «ФК Зенит», выступающий против отмены лимита;
  • Константин Осипов, публицист, спортивный журналист и писатель, выступающий за отмену лимита на легионеров.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

  • вопросы от ведущего;
  • вопросы участников друг другу;
  • вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

В итоговом материале мы разместим видеозапись дебатов, а также прикрепим опрос, в ходе которого наши читатели смогут свободно выразить свое мнение, отдав голос за одного из участников дискуссии.

Голосование продлится ровно неделю, до пятницы 3 сентября. В этот день ФАН объявит победителя дебатов и анонсирует следующий выпуск ток-шоу.

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