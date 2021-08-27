Лукашенко анонсировал производство белорусского коньяка

Минск, 27 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о старте производства собственного коньяка в республике.

По словам главы государства, раньше никто не мог себе представить, что Белоруссия сможет производить коньяк из винограда.

«Сегодня особый день — мы начали производить свой коньяк. Кто бы мог подумать», — заявил Лукашенко.

Как сообщил глава компании «Белгоспищепром» Анатолий Бубен, вкус напитка получается мягким и насыщенным, пить его легко. Таким образом белорусский коньяк может посоревноваться в сегменте премиальных напитков, для этого нужно поднимать цену, считает Бубен.

Ранее стало известно, что сельскохозяйственных товаров в Белоруссии за первую половину 2021 года было произведено на 0,2% меньше, чем за тот же период 2020-го. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет республики.