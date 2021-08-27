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В США провели испытания второй ступени двигателя для новой гиперзвуковой ракеты
Армия
В США провели испытания второй ступени двигателя для новой гиперзвуковой ракеты
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 августа. Специалисты ВМС США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для новых гиперзвуковых ракет.

В сообщении пресс-службы американских ВМС говорится, что испытания прошли в штате Юта, где три месяца назад военные успешно протестировали двигатель первой ступени, который станет использоваться в перспективных гиперзвуковых системах морского и наземного базирования.

«Это знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перспективные боевые системы американских ВМС будут иметь единую ракету, оснащенную неядерным гиперзвуковым планирующим блоком. Пентагон рассчитывает получить новое оружие к середине 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что США оказались в сложном положении из-за ощутимых успехов России в сфере гиперзвукового ракетного вооружения. Американцы пытаются догнать оппонентов, однако работа с гиперзвуковыми технологиями сопряжена с рядом проблем, передает RT.

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