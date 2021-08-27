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РЖД заявила о готовности возобновить сообщение между Россией и Финляндией

  /   Обновлено: 27 августа 2021 11:41
Общество
РЖД заявила о готовности возобновить сообщение между Россией и Финляндией
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 27 августа. РЖД и финская железнодорожная компания VR Group готовы к возобновлению пассажирского сообщения между Россией и Финляндией. Об этом заявили в пресс-службе российского перевозчика.

VR Group и РЖД надеются на скорейшее восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между странами. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

Между Москвой и Петербургом тем временем планируют запустить поезд нового поколения «Сапсан». Инновационный немецкий скоростной состав состоит из десяти вагонов. Курсировать он начнет уже в 2022 году.

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