РЖД заявила о готовности возобновить сообщение между Россией и Финляндией

Москва, 27 августа. РЖД и финская железнодорожная компания VR Group готовы к возобновлению пассажирского сообщения между Россией и Финляндией. Об этом заявили в пресс-службе российского перевозчика.

VR Group и РЖД надеются на скорейшее восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между странами. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

Между Москвой и Петербургом тем временем планируют запустить поезд нового поколения «Сапсан». Инновационный немецкий скоростной состав состоит из десяти вагонов. Курсировать он начнет уже в 2022 году.