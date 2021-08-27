«Этот день в истории». Что произошло 27 августа, праздники, факты, люди

Цикл передач «Этот день в истории» напоминает о памятных датах, которые произошли в России и мире.

27 августа празднуем День российского кино. В этот день был издан Декрет Совета Народных комиссаров о национализации кинодела. Премьера первого отечественного фильма «Стенька Разин» состоялась в 1908 году.

Первый чемпионат мира по боксу проходил 47 лет назад. В этот день учредили и Международный день этого вида спорта. Историки уверяют, бокс появился более пяти тысяч лет назад.

Чем еще запомнится 27 день августа, узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».