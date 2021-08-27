Власти Калифорнии хотят платить наркоманам за трезвость

Сакраменто, 27 августа. Власти Калифорнии хотят платить наркоманам за то, чтобы они оставались трезвыми. Планируется, что денежное вознаграждение будет зависеть от количества участников программы, сообщает CBS News.

"I think there is a lot in this strategy for everyone to like," said the bill's author, state Senator Scott Wiener. https://t.co/612vAybSy6 — CBS News (@CBSNews) August 27, 2021

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом обратился к федеральному правительству США с просьбой разрешить использование средства из льготной программы для бедных Medicaid для выплат наркоманам. Сторонники предложения апеллируют к тому, что подобная программа уже несколько лет применяется к ветеранам боевых действий.

«Я думаю, в этой стратегии есть много такого, что понравится всем. Самое главное, что это работает», — сказал сенатор штата и один из авторов предложения Скотт Винер.

На сегодняшний день неясно, во сколько инициатива обойдется правительству США. Но, по предварительным подсчетам, на тысячу человек затраты могут составить 286 тысяч долларов, что является небольшой суммой, с учетом того, что общий бюджет штата составляет 262 млрд. долларов.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, количество смертей от передозировки наркотическими веществами в Калифорнии увеличилось почти в четыре раза в период с 2010-й по 2019-й год. Ситуация с запрещенными веществами в штате продолжает усугубляться. Так в 2020 году смертность из-за передозировок подскочила на 42% по сравнению с 2019 годом.