Удивительная история любви женщины и шимпанзе произошла в бельгийском зоопарке

Антверпен, 27 августа. В Антверпенском зоопарке бельгийка Ади Тиммерманс навещает своего «возлюбленного» — шимпанзе Читу. Однако счастье пары находится под угрозой.

В зоопарк разные люди приходят за разным опытом. Детям интересно посмотреть на животных, тинейджеры приходят их подразнить, взрослые приводят туда первых и вторых.

Но у бельгийки Ади Тиммерманс совсем другая цель. Она вот уже несколько лет приходит к одному и тому же узнику Антверпенского зоопарка — самцу шимпанзе по имени Чита, пишем Maxim.

Чите 38 лет. По обезьяним меркам — он пенсионер, так как средняя продолжительность жизни шимпанзе — 40 лет. Ади уверяет, что с приматом у нее не просто симпатия или привязанность, а настоящая любовь.

С первого взгляда, ничего такого в этом вроде бы нет. Но руководство зоопарка приняло решение прекратить встречи человека и шимпанзе.

Как объяснили штатные зоологи, у Читы начались серьезные социальные конфликты внутри его сообщества. Приматы из его племени объявили ему бойкот, а для социально-зависимых шимпанзе это не очень хорошо. Ведь не секрет, что у обезьян даже в дикой природе существует сложная социальная иерархия.

«Мы, безусловно, рады, когда гости дружат с животными, однако здоровье и безопасность фауны для нас превыше всего», — сообщила куратор зоопарка Сара Лафо.

По ее словам, шимпанзе должен проводить время в обществе себе подобных. Важно при этом, чтобы между ними не возникало никаких конфликтов.

Для Тиммерманс был введен запрет на приближение к клетке шимпанзе. Ее попросили не встречаться с Читой взглядами. В случае, если предписания она выполнять не будет, ей грозит запрет на посещение зоопарка.

Отношения Ади и Читы продолжались около четырех лет. По словам Ади, они давно переросли в нечто большее, а руководство зоопарка делает только хуже, ведь обезьяны тоже способны страдать.

«Я люблю это животное, оно любит меня, и на этом все. Зачем им лишать меня этого? Другим можно, а мне нельзя?» — озвучила свою позицию женщина.

По ее словам, Чита сразу же выходит, как только Ади появляется в зоопарке.

«Он машет лапами и целует меня через стекло. Что я делаю не так?» — сокрушается она.

Ранее биологи из международной группы ученых обнаружили у бонобо и шимпанзе манеру приветствовать и прощаться.