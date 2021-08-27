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Юмористка Елена Борщева рассказала о крупных тратах на ЭКО

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:52
Шоу-бизнес
Юмористка Елена Борщева рассказала о крупных тратах на ЭКО
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 27 августа. Юмористка Елена Борщева, мечтавшая родить ребенка во второй раз, решилась на процедуру ЭКО. Она потратила много денег, чтобы вновь испытать радость материнства.

Звезда КВН впервые стала мамой в 2007 году. Тогда у нее и мужа, фитнес-тренера Валерия Юшкевича, родилась дочь, которую назвали Мартой. Через некоторое время супруги задумались о втором ребенке. Но вновь стать родителями оказалось не так просто.

В отчаянии Борщева обратилась к врачам и решилась на ЭКО. У нее было несколько попыток, но они не увенчались успехом. Только после смены клиники юмористке удалось забеременеть.

«Это было дорого! Мы потратили много денег. Слышала, что можно сделать эту процедуру по медицинскому полису. Но на тот момент я не могла воспользоваться этой привилегией, так как у нас с супругом уже была общая дочь», — сказала 40-летняя Борщева в интервью Елене Ханге на YouTube.

Артистка не стала озвучивать точную сумму, отметив, что траты были крупными. Она добавила, что люди отдают миллионы за то, чтобы стать родителями через процедуру ЭКО.

Знаменитость рассказала, что до пандемии коронавируса она тратила по полмиллиона рублей в месяц на семейную жизнь. По ее словам, этих денег ей достаточно для комфортной жизни с детьми.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юмористка Елена Борщева рассказала о крупных тратах на ЭКО
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