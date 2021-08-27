Пассажиров сняли с рейса Южно-Сахалинск — Москва из-за перегруза самолета

Южно-Сахалинск, 27 августа. Неисправность на борту самолета стала причиной снятия 85 пассажиров с рейса Южно-Сахалинск — Москва, сообщили в правительстве региона.

Также с борта сгрузили часть багажа, после чего облегченное на 20 тонн воздушное судно сможет вылететь в пункт назначения. Неделю назад при аналогичных обстоятельствах на том же маршруте с рейса были сняты 118 человек.

Незадолго до этого мужчину, отказавшегося надеть защитную маску и предъявить посадочный талон, сняли с рейса Москва — Ульяновск авиакомпании «Победа». Очевидцы рассказали, что гражданин вел себя агрессивно и принципиально игнорировал масочный режим.