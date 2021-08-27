Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 11:01
11:00
Общество
Таиланд открыл границы для привитых «Спутником V» россиян
11:00
Политика
Самолет Зеленского не может приземлиться в Молдавии из-за тумана
10:58
Наука
Зарубежные ученые нашли способ спрогнозировать смерть человека за десятилетия до нее
10:58
Общество
Минобрнауки России планирует ужесточить правила школьных олимпиад
10:56
Общество
Инфекционную больницу за 4,6 млрд руб. построят в Новосибирске при помощи «Газпрома»
10:56
Происшествия
Правоохранители не исключают связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО
10:55
Общество
Талибы намерены запретить публичное исполнение музыки в Афганистане
10:54
Весь мир
Новые взрывы и обращение Байдена: что известно об обстановке в Афганистане
10:54
Политика
Кедми рассказал, почему на самом деле американцы бегут из Афганистана
10:54
Политика
Эрдоган озвучил предложение талибов по контролю кабульского аэропорта
Все новости

Услуги ЖКХ станут недоступны украинским должникам
Экономика
Услуги ЖКХ станут недоступны украинским должникам
Агентство городских новостей Москва

Киев, 27 августа. Граждане Украины будут лишаться доступа к коммунальным услугам за долги.

Президент Украины Владимир Зеленский решил модернизировать законодательство страны, регулирующее предоставление коммунальных услуг и управление задолженностью жителей государства за ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь украинцы лишатся света, природного газа и водоснабжения, если у них имеется долг за жилищно-коммунальные услуги. Помимо этого, им придется вновь платить за подключение после того, как они погасят всю задолженность перед компаниями-операторами.

Согласно текущему законодательству, граждане Украины могут потратить от 600 до 2000 гривен на повторное подключение к электросетям вкупе с отключением за долги. Государство будет отсчитывать задолженность с мая 2019 года, когда был принят основной закон, регулирующий ЖКХ и задолженность населения. По статистике, с 2019 года украинцы стали должны государству за ЖКУ на 20 млрд гривен больше, так как долг вырос с 52 млрд до 72 млрд гривен.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что Киев значительно отстает в развитии экономической системы в сравнении с многими другими бывшими республиками Советского Союза.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Услуги ЖКХ станут недоступны украинским должникам
украина жкх зеленский долги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru