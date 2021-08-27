Услуги ЖКХ станут недоступны украинским должникам

Киев, 27 августа. Граждане Украины будут лишаться доступа к коммунальным услугам за долги.

Президент Украины Владимир Зеленский решил модернизировать законодательство страны, регулирующее предоставление коммунальных услуг и управление задолженностью жителей государства за ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь украинцы лишатся света, природного газа и водоснабжения, если у них имеется долг за жилищно-коммунальные услуги. Помимо этого, им придется вновь платить за подключение после того, как они погасят всю задолженность перед компаниями-операторами.

Согласно текущему законодательству, граждане Украины могут потратить от 600 до 2000 гривен на повторное подключение к электросетям вкупе с отключением за долги. Государство будет отсчитывать задолженность с мая 2019 года, когда был принят основной закон, регулирующий ЖКХ и задолженность населения. По статистике, с 2019 года украинцы стали должны государству за ЖКУ на 20 млрд гривен больше, так как долг вырос с 52 млрд до 72 млрд гривен.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что Киев значительно отстает в развитии экономической системы в сравнении с многими другими бывшими республиками Советского Союза.