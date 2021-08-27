Силуанов заявил о возвращении роста экономики РФ на докризисный уровень

Москва, 27 августа. Рост российской экономики в первой половине 2021 года достиг допандемийного уровня, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече финансового руководства стран БРИКС.

Министр в ходе выступления отметил, что правительство успешно проводит контрциклическую политику. Он уточнил, что власти стремятся сохранить баланс между экономическим ростом и темпами, используя бюджетное правило.

В то же время Силуанов обратил внимание на масштаб антикризисной поддержки в других странах. По его словам, в отдельных случаях помощь от государства была чрезмерной, что привело к увеличению инфляционного давления.

«В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и т.д.», — цитирует Силуанова пресс-служба Минфина.

Как ранее сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, зарплаты россиян выросли до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии. Кроме того, в России за первые шесть месяцев текущего года заметно сократилась безработица.