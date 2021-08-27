Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 11:01
11:00
Общество
Таиланд открыл границы для привитых «Спутником V» россиян
11:00
Политика
Самолет Зеленского не может приземлиться в Молдавии из-за тумана
10:58
Наука
Зарубежные ученые нашли способ спрогнозировать смерть человека за десятилетия до нее
10:58
Общество
Минобрнауки России планирует ужесточить правила школьных олимпиад
10:56
Общество
Инфекционную больницу за 4,6 млрд руб. построят в Новосибирске при помощи «Газпрома»
10:56
Происшествия
Правоохранители не исключают связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО
10:55
Общество
Талибы намерены запретить публичное исполнение музыки в Афганистане
10:54
Весь мир
Новые взрывы и обращение Байдена: что известно об обстановке в Афганистане
10:54
Политика
Кедми рассказал, почему на самом деле американцы бегут из Афганистана
10:54
Политика
Эрдоган озвучил предложение талибов по контролю кабульского аэропорта
Все новости

Силуанов заявил о возвращении роста экономики РФ на докризисный уровень
Экономика
Силуанов заявил о возвращении роста экономики РФ на докризисный уровень
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 августа. Рост российской экономики в первой половине 2021 года достиг допандемийного уровня, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече финансового руководства стран БРИКС.

Министр в ходе выступления отметил, что правительство успешно проводит контрциклическую политику. Он уточнил, что власти стремятся сохранить баланс между экономическим ростом и темпами, используя бюджетное правило.

В то же время Силуанов обратил внимание на масштаб антикризисной поддержки в других странах. По его словам, в отдельных случаях помощь от государства была чрезмерной, что привело к увеличению инфляционного давления.

«В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и т.д.», — цитирует Силуанова пресс-служба Минфина.

Как ранее сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, зарплаты россиян выросли до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии. Кроме того, в России за первые шесть месяцев текущего года заметно сократилась безработица.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Силуанов заявил о возвращении роста экономики РФ на докризисный уровень
силуанов минфин рф кризис экономика россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru