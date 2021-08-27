Порошенко перечислил свои ошибки на посту президента и раскритиковал команду Зеленского

Киев, 27 августа. Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского и рассказал о своих ошибках.

По словам Порошенко, самой большой ошибкой были кадровые просчеты, но его команда на фоне команды Зеленского «выглядела очень прилично».

«Просчеты в кадровой политике. Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга, корыстолюбие одних и нарциссизм других. Наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции», — перечислил Порошенко свои ошибки.

Как считает экс-президент, благодаря его команде на Украине появились талантливые управленцы, «которые еще пригодятся». Команду Зеленского он назвал «зелеными дилетантами», а каждый пятый депутат партии «Слуга народа» за два года стал фигурантом скандала. Также Порошенко обвинил Зеленского в разрушении «реформы государственной службы».

Ранее Зеленский назвал движение к субъектности главным достижением на посту главы государства. По его словам, Украина «точно субъективируется». В качестве примера этого процесса он назвал форум «Крымская платформа».