Киев, 27 августа. Гражданам Украины приходится опускаться до уровня остальных стран, заявила писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

По ее словам, несмотря на свою бедность, украинцы готовы помогать другим странам отстаивать их независимость и благополучие, однако ожидать взаимности Киеву не приходится. Ницой сравнила этапы становления государств с развитием психики ребенка, подчеркнув, что, пока другие страны пребывают на стадии двухлетнего малыша «все мое и для меня», Украина достигла понимания необходимости «делиться своим с другими». Писательница отметила, что это качество воспринимается другими в качестве слабости.

«Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить – по-волчьи выть», — объяснила Ницой.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко остался недоволен визитом немецкого канцлера Ангелы Меркель в Киев. Он уточнил, что встреча с Меркель была «пустой».