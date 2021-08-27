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Шойгу проверит ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях Казани

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:45
Армия
Шойгу проверит ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях Казани
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Казань, 27 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Казань с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках этой поездки Шойгу намерен проверить ход выполнения государственного оборонного заказа на авиационных предприятиях города. Он также проинспектирует производственные мощности заводов и проведет совещание по вопросам выполнения госзаказа.

«Глава российского военного ведомства проверит ход выполнения гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова и Казанском вертолетном заводе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее министр посетил военно-технический форум «Армия-2021», где ознакомился с перспективными новинками российского вооружения. Его внимание особенно привлекли такие разработки, как модернизированный вертолет Ка-52 с крылатыми ракетами «Изделие-305», учебно-тренировочный самолет УТС-800 и уникальные двигатели для узкофюзеляжной авиации.

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