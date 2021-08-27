Украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля

Киев, 27 августа. Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 25 августа в два раза ниже нормы, говорится в сообщении «Укрэнерго».

В национальной энергетической компании признают, что ситуация с накоплением угля является критической. Сейчас на складах ТЭС находится около 750 тысяч тонн угля, что на 1,7% меньше, чем неделей ранее, уточняет издание «Экономическая правда».

Минэнерго Украины ранее повысило плановые объемы накопления угля к началу отопительного сезона до 3 млн тонн. Однако на этой неделе из-за отсутствия топлива не работали 19 блоков ТЭС общей мощностью 7,3 ГВт.

Как стало известно ранее, основным экспортером угля на Украину остается Россия. За первые шесть месяцев 2021 года Украина нарастила поставки российского угля на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.