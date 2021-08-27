Директор Ивана Краско рассказал ФАН о потере артистом бокового зрения

Санкт-Петербург, 27 августа. Актер Иван Краско был госпитализирован в клинику в тяжелом состоянии. Директор артиста Вячеслав Смородинов поделился новыми деталями о самочувствии и планах лечения звезды.

Иван Краско по-прежнему находится в клинике Санкт-Петербурга под присмотром врачей. Медики оценили состояние звезды как среднетяжелое, с тех пор улучшений не наступило. Директор артиста Вячеслав Смородинов сообщил ФАН, что его клиент частично потерял зрение — теперь он видит лишь перед собой.

«Тяжело ему. Сейчас еду в больницу, будем решать вопрос о дополнительном уходе за ним», — сказал Смородинов.

Тем не менее, врачи уже планируют перевести Краско из реанимации в обычную палату. Однако детали его лечения станут известны лишь во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что врачи дают обнадеживающий прогноз выздоровления 90-летнего Краско. По словам медиков, артист вовремя обратился в клинику и имеет шансы на полную реабилитацию, несмотря на внушительный возраст.