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Политолог Родионов назвал доброй волей Москвы помощь в эвакуации украинцев из Кабула
Политика
Политолог Родионов назвал доброй волей Москвы помощь в эвакуации украинцев из Кабула
economy.karelia.ru

Москва, 27 августа. Политолог Дмитрий Родионов высказался о проваленной Украиной миссии по эвакуации своих граждан из Афганистана.

День независимости Украины омрачила новость о том, что в Афганистане был угнан украинский самолет. Позже появилась неофициальная версия, что пилотам щедро заплатили состоятельные афганцы за их перевозку в Иран. Однако факт остается фактом — в связи с этим Украина потеряла возможность позаботиться о собственных гражданах, которые застряли в Афганистане.

Как всегда, в самые непростые времена на помощь приходит Россия, которую киевская верхушка предпочитает называть «страной агрессором». Четыре транспортных самолета вывезли из арабской республики более 500 граждан РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины.

«Ну, с гражданами стран ОДКБ понятно, но Украина тут при чем? Мы чего-то должны ее гражданам? Разумеется, нет. Это жест доброй воли, проявление братских чувств к родственному народу, даже несмотря ни на что он пытается от этих родственных связей всячески откреститься», — сказал политолог.

Ранее стало известно, что МИД России озвучил причину взрыва в Кабуле. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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украина россия афганистан
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