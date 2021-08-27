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Ростовчанку через суд обяжут закрасить нацистские символы на заборе
Общество
Ростовчанку через суд обяжут закрасить нацистские символы на заборе
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 28 августа. Еще в середине августа текущего года на кирпичном заборе одного из частных домов, расположенных по улице Станиславского, появились нацистские символы. Администрация Кировского района обратилась к хозяйке дома с просьбой закрасить символику, однако та наотрез отказалась. 

Как сообщил bloknot-rostov.ru, по словам хозяйки, символика появилась после скандала с соседом, и правоохранители должны разбираться исключительно с ним. 

На место неоднократно выезжали сотрудники районной администрации с представителями полиции, но дверь им никто не открыл. Тогда представители администрации попытались закрасить символику своими силами, но несговорчивая хозяйка стала грудью за забор. Через какое-то время было решено обратиться в суд и направить уведомление почтой. Теперь ростовчанке придется объясняться в суде. 

Ранее ФАН рассказывал, как донские поисковики в рамках проекта «Без срока давности»  продолжают работу по поиску останков жертв фашистских расстрелов среди мирного населения. В расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны на территории Сальского кирпичного завода была обнаружена коса каштановых волос. 

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суд ростов на дону символы на заборе
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