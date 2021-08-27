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Российская дзюдоистка Виктория Потапова выиграла бронзу Паралимпиады

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:51
Спорт
Российская дзюдоистка Виктория Потапова выиграла бронзу Паралимпиады
TACC  /  Коротаев Артем

Токио, 27 августа. Россиянка Виктория Потапова завоевала бронзу токийской Паралимпиады в соревнованиях по дзюдо в весе до 48 кг.

Россиянка Виктория Потапова победила тайваньскую дзюдоистку Ли Кай Линь в схватке за бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио.

Таким образом, она принесла сборной России седьмую бронзовую награду Паралимпиады. Российские спортсмены, в активе которых также шесть золотых и пять серебряных медалей, занимают четвертую строчку в промежуточном медальном зачете.

Российский шпажист Александр Кузюков ранее рассказал, что во время финала на соревнованиях Паралимпиады у него начались судороги. Впрочем, это не помешало россиянину завоевать золото в поединке с бразильским соперником Джоване Гиссоне.

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паралимпиада токио дзюдо виктория потапова
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