Российская дзюдоистка Виктория Потапова выиграла бронзу Паралимпиады

Токио, 27 августа. Россиянка Виктория Потапова завоевала бронзу токийской Паралимпиады в соревнованиях по дзюдо в весе до 48 кг.

Россиянка Виктория Потапова победила тайваньскую дзюдоистку Ли Кай Линь в схватке за бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио.

Таким образом, она принесла сборной России седьмую бронзовую награду Паралимпиады. Российские спортсмены, в активе которых также шесть золотых и пять серебряных медалей, занимают четвертую строчку в промежуточном медальном зачете.

Российский шпажист Александр Кузюков ранее рассказал, что во время финала на соревнованиях Паралимпиады у него начались судороги. Впрочем, это не помешало россиянину завоевать золото в поединке с бразильским соперником Джоване Гиссоне.