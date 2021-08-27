Политолог Данюк назвал безосновательными претензии Украины на Крым

Москва, 27 августа. Украинское руководство не может выдвигать претензии по Крыму, уверен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк.

Эксперт назвал украинское государство искусственно созданным конструктом. Оно появилось благодаря советским властям, которые не стали развивать в стране «самостийность и обособленность от всего русского», убежден политолог.

Современная Украина состоит из нескольких этнических групп. Основу составляет Малороссия, которая занимает большую часть государства. Образование не имеет общности с истинными украинскими территориями. Поэтому нынешние украинские власти не могут выражать претензии по Крыму и Донбассу. Даже центр страны всегда был русским, подчеркнул Данюк. Он считает безосновательными попытки Украины доказать «принадлежность» полуострова.

«Поэтому в данном случае попытки украинской власти выставить Украину как такую страну, которая по праву может претендовать на эти земли, абсолютно безосновательны. По факту Украина, действительно, является страной-паразитом и располагается на территориях, которые с Украиной никак не связаны», — объяснил эксперт.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду на «добровольное возвращение» полуострова Россией. По мнению дипломата, этому процессу поспособствует саммит «Крымской платформы».