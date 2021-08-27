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Политолог Данюк назвал безосновательными претензии Украины на Крым
Политика
Политолог Данюк назвал безосновательными претензии Украины на Крым
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 августа. Украинское руководство не может выдвигать претензии по Крыму, уверен замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк.

Эксперт назвал украинское государство искусственно созданным конструктом. Оно появилось благодаря советским властям, которые не стали развивать в стране «самостийность и обособленность от всего русского», убежден политолог.

Современная Украина состоит из нескольких этнических групп. Основу составляет Малороссия, которая занимает большую часть государства. Образование не имеет общности с истинными украинскими территориями. Поэтому нынешние украинские власти не могут выражать претензии по Крыму и Донбассу. Даже центр страны всегда был русским, подчеркнул Данюк. Он считает безосновательными попытки Украины доказать «принадлежность» полуострова.

«Поэтому в данном случае попытки украинской власти выставить Украину как такую страну, которая по праву может претендовать на эти земли, абсолютно безосновательны. По факту Украина, действительно, является страной-паразитом и располагается на территориях, которые с Украиной никак не связаны», — объяснил эксперт.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду на «добровольное возвращение» полуострова Россией. По мнению дипломата, этому процессу поспособствует саммит «Крымской платформы».

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