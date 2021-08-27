Солнце способствует появлению романтических чувств у людей

Москва, 27 августа. Израильские ученые выяснили, что солнечный свет усиливает чувства и страсть между возлюбленными. По их словам, дело в ультрафиолетовом излучении.

Эксперты провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие ультрафиолетового излучения типа B на женщин и мужчин. Эксперимент проводился в специальных контролируемых условиях. Наплыв страсти был зафиксирован в равной степени у обоих полов.

Свет влияет на регуляцию эндокринной системы. Эта система несет ответственность за выброс половых гормонов. Анализы крови также выявили, что воздействие солнечного света приводит к более высокому выбросу тестестерона.

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