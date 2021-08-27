Тело четвертой жертвы схода селевых потоков нашли в Дагестане

Махачкала, 27 августа. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело 20-летнего юноши в Унцукульском районе Дагестана. Родственники опознали погибшего, его труп захоронят в ближайшее время.

Спасатели наткнулись на тело в 09:10 по местному времени. Его нашли в реке Аварское Койсу. Таким образом, число жертв увеличилось до четырех.

Ранее продолжительные ливни привели к сходу селевых потоков. В теснине оказались заблокированы две группы туристов по 15 человек. Спасатели эвакуировали любителей экстремального отдыха, но судьба двух человек оставалась неизвестной.