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Арсенал Ми-28НМ «Ночной Охотник» пополнила управляемая противотанковая ракета 9М123
Армия
Арсенал Ми-28НМ «Ночной Охотник» пополнила управляемая противотанковая ракета 9М123
Федеральное агентство новостей

Кубинка, 27 августа. Управляемая ракета 9М123 сухопутного комплекса «Хризантема» была адаптирована для арсенала вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник».

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» был представлен этот вертолет с выкладкой всей номенклатуры своего боекомплекта, передает «Российская газета». Среди прочих боеприпасов была указана управляемая противотанковая ракета 9М123.

Отмечается, что проведенные испытания показали возможность применения этого реактивного снаряда не только в наземных комплексах, но и в вертолетах. Ракета способна разгоняться до гиперзвуковых скоростей и поражать цель на расстоянии до десяти километров. Ее можно применять в любое время суток и при любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что военно-технический форум «Армия-2021» открылся для массового посещения. До этого момента на него могли попасть лишь представители Вооруженных сил РФ и ОПК, а также иностранные делегации и журналисты. Как передает RT, на мероприятии показали арктическую военную технику в виде отдельной экспозиции.

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ракеты ми-28нм армия-2021
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