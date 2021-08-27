Политолог Погребинский предрек распад Украины из-за русофобской политики Зеленского

Киев, 27 августа. Противостояние с Россией при президенте Украины Владимире Зеленском смотрится не вынужденным, а провокационным. Об этом высказался политолог Михаил Погребинский.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине» подчеркнул, что сохранение действующей власти неизбежно добьет страну. По мнению автора, для выхода из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, возвращение на рынок РФ, а также социальную справедливость.

Директор центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию «Украина.ру» прокомментировал слова Медведчука о наглой русофобской линии по повышению ставок. Эксперт задался вопросом, что означает такая политика.

«Это то, что может закончиться распадом страны. И Зеленского, кстати, не примут в той части страны, которая будет не против гомогенного националистического государства, построенного на этнической основе», — предсказал аналитик печальные последствия.

Политолог сравнил Украину с Турцией, где нельзя записаться чеченцем или крымским татарином. В этой стране все должны быть турками, отметил Погребинский.

Зеленский ранее перечислил свои достижения на посту президента Украины. Глава государства включил в список побед развитие инфраструктуры, а также саммит «Крымской платформы».