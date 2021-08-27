В Турции объяснили, почему Европе стоит внимательно отнестись к российским «Цирконам»

Анкара, 27 августа. Российские сверхзвуковые ракеты «Циркон» в случае вооруженного противостояния станут серьезной угрозой для европейских государств, предупреждает турецкое издание Gunes.

Впервые о разработке «Цирконов» стало известно в феврале 2018 года. Создание ракет нового поколения анонсировал президент России Владимир Путин. Сегодня эти боеприпасы становятся реальностью, а их характеристики действительно впечатляют.

Ракеты могут развивать скорость до 9 чисел Маха и поражать цели на удалении порядка тысячи километров. Это означает, что «Цирконы» накроют любую страну на расстоянии в 620 миль от корабля или подводной лодки ВМФ РФ. Именно поэтому Европе стоит внимательно отнестись к этому вооружению, предупреждают в Gunes. Усугубляется ситуация тем, что на сегодняшний день нет противоракетных систем, способных отразить такой удар.

Ранее сообщалось, что представители Министерства обороны РФ и НПО машиностроения договорились о поставках сверхзвуковых ракет «Циркон» для российской армии. Церемония подписания состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2021», который проходит в Подмосковье. Как пишет RT, в общей сложности ведомство подписало в ходе выставки более 40 контрактов на сумму 500 миллиардов рублей.