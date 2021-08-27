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Технополис «Эра» презентовал концепт-кар электромобиля с беспилотником

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:21
Видео

Электромобиль ВС РФ пока не имеет названия, но уже оснащен платформой для беспилотника, независимой подвеской, полным приводом и способен изменять геометрию рамы.

Военный инновационный Технополис «Эра» реализовал идею бесшумного транспорта для разведки. Электромобиль имеет ряд преимуществ перед аналогами с двигателем внутреннего сгорания. Во-первых, двигатель не греется, а значит агрегат не заметен для тепловых радаров. Во-вторых, бесшумность — противник не услышит, как электронный шпион осуществляет мониторинг территории. В-третьих, радиолокационная незаметность — он собран из композитных материалов.

«Все перечисленные факторы сделали очень маленький вес. Следовательно, она [машина] будет еще незаметна и по колебанию земли, то есть она передвигается, как животное. Может показаться, что там просто проходит какое-то большое животное», — поясняет оператор научной роты Технополиса «Эра».

Данный аппарат предполагается использовать для детальной разведки. На его кузове закреплен беспилотник, который по команде оператора может осуществлять осмотр необходимого объекта или лететь вперед, чтобы определить наиболее удобный маршрут для передвижения самого электромобиля. Полный привод дает агрегату возможность передвигаться по труднопроходимым местам, а солнечная батарея на крыше заряжает как сам концепт-кар, так и беспилотник.

«У данной модели сделано очень интересное решение — это гидравлический привод подвески, то есть мы можем понимать центральную часть автомобиля. Когда мы переезжаем, допустим, барханы, чаще всего машина застрянет, просто сядет на пузо. <…> Мы даже не ожидали, что на некоторых испытаниях она проедет там, где мы не ждали. <...> Мы были удивлены», — резюмирует специалист.

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электромобиль армия-2021
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