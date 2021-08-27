Звезда «Иронии судьбы» Лия Ахеджакова призналась, что боится развода на фоне травли

Москва, 27 августа. Актриса Лия Ахеджакова регулярно сталкивается с гневными комментариями и нападками после участия в спектакле «Первый хлеб». Артистка рассказала о своих переживаниях в интервью.

Звезда культовой картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Лия Ахеджакова неожиданно превратилась из кумира в мишень для нападок. Поводом для гнева пользователей Сети стал скандальный спектакль «Первый хлеб» — тогда постановщиков и артистку обвинили в оскорблении чувств ветеранов.

Лишь недавно Ахеджакова прокомментировала эту ситуацию и призналась, что не справилась бы с травлей без поддержки мужа и потому опасается развода. Об этом звезда рассказала в интервью изданию «Собеседник».

«Ох, если от меня уйдет муж — мне конец. Из меня пользователь Сети тот еще, а муж проверяет, что пишут в интернете, следит за возникновением фальшивых аккаунтов от моего имени. Он меня, конечно, поддерживает, подсказывает, где какая информация есть», — поделилась актриса.

Ахеджакова отметила, что прежде никогда не провоцировала так много негативной реакции. При этом артистка уверена: если она вызвала столь широкий резонанс, значит ей удалось занять важное место в культуре.

Недавно в центре скандала оказался Театр имени Ермоловой, в котором прошли массовые сокращения актеров. Советский артист Юрий Соломин встал на защиту экс-сотрудников театра.