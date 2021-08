Ученые из США нашли общее между усталостью и постковидным синдромом

Москва, 27 августа. Исследователи из университета Джона Хопкинса в США нашли сходство между хронической усталостью и постковидным синдромом.

В обоих случаях эксперты обнаружили реакцию организма на длительный стресс. Если синдром хронической усталости возникает после периода длительной напряженной работы или негативных психологических факторов, то в основе постковидного синдрома лежит сильнейшая реакция организма на агрессивный вирус.

Молекулы кислорода воздействуют на ткани и органы человека. Это приводит к процессу окислительного стресса. Человек начинает чувствовать вялость, подавленность и другие симптомы, сообщили в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее врач Юрий Козлов рассказал, зачем нужна реабилитация после COVID-19. Так называемый постковидный синдром встречается у трети переболевших. Пациенты жалуются на осложнения в виде кашля, боли в груди и отдышки.