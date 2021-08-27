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Кристен Стюарт покрасилась в рыжий и ходит в майке-алкоголичке и стоптанных кедах
Общество
Кристен Стюарт покрасилась в рыжий и ходит в майке-алкоголичке и стоптанных кедах
wikipedia.org  /  Georges Biard / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 27 августа. Звезда «Сумерек» и кумир молодежи Кристен Стюарт сыграет в новом фильме «Спенсер». Ей там досталась роль королевской особы. Но в жизни ее образ выглядит совершенно иначе, пишет Elle.

Кстати, выбор на роли принцесс в Голливуде и далеко за его пределами часто падает на отпетых хулиганок, которые в жизни не подчиняются правилам, а порой даже нарушают законы.

В качестве самого яркого примера можно привести Эмму Корин из «Короны». Недавно девушка объявила о смене пола и надевает исключительно мужскую одежду. При этом она тесно дружит с модным домом Chanel и в сериале предстает как женственная натура голубых кровей.

Кристен Стюарт ушла недалеко. В обычной жизни ее можно заметить в растянутых майках, объемных джинсах и стоптанных кедах. Ее партнер, сценаристка Дилан Майер, с которой  Кристен помолвлена, придерживается того же стиля. 

Известно, что Стюарт поменяла и прическу. Она покрасилась даже не в огненно-рыжий, а в оттенок апельсиновой корочки.

Это довольно резкий контраст с реальным цветом волос актрисы. В «Спенсере» она вовсе играет блондинку, а судя по первым кадрам трейлера, на Венецианском кинофестивале, где будет представлена новая кинолента, у Кристен впереди настоящий триумф. 

Ждем ее скорейшего появления на красной дорожке. Тизер-трейлер нового фильма уже можно увидеть в Сети.

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мода стюарт спенсер
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