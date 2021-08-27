ВС Азербайджана обвинили Армению в новом обстреле в приграничном районе

Баку, 27 августа. Армения инициировала новый обстрел, сообщили ВС Азербайджана. По словам военных, конфликт произошел около общей границы двух стран.

Армянские военнослужащие открыли огонь 26 августа в 22:20 по местному времени из села Чинарлы Шамшеддинского района. Обстрел азербайджанских позиций в направлении села Коханби производился из автоматов и пулеметов. Об этом рассказали в минобороны Азербайджана.

«Ответным огнем противник был подавлен», — говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан систематически устраивают обстрелы в приграничных районах. Стороны перекладывают ответственность друг на друга, периодически сообщая о новых инцидентах. Например, 12 августа минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные открыли огонь в Басаркечярском, Гядабейском и Кельбаджарском районах.