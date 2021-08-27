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Максим Басов может покинуть пост руководителя «Русагро»
Экономика
Максим Басов может покинуть пост руководителя «Русагро»
pixabay.com

Москва, 27 августа. Гендиректор группы «Русагро» Максим басов может покинуть свой пост. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, контракт Басова заканчивается в 2021 году. Решение либо о продлении контракта, либо о назначении на должность гендиректора другого кандидата будет принято 12 ноября на совете директоров «Русагро». При этом сам Басов называет комментарии преждевременными.

Не исключено, что после ухода из группы топ-менеджер может заняться собственными проектами. Ему принадлежит доля в сервисе по доставке продуктов Elementaree, почти 70% разработчика антител для биологических исследований «Праймбиомед» и доля в онлайн-платформе «Викиум». В то же время Басову принадлежит около 7,5% акций «Русагро».

Максим Басов ранее рассказал о причинах рекордного подорожания подсолнечного масла в России. К марту 2021 года стоимость подсолнечника выросла до 47 рублей за килограмм. Еще в декабре она составляла 38 рублей.

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