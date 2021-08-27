Уткин отреагировал на скандальный гол в матче «Ахмат» — «Арсенал»

Москва, 27 августа. Спортивный журналист Василий Уткин считает, что теперь соперники «Ахмата» не будут придерживаться принципа честной игры, если футболисты грозненской команды травмируются на поле.

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин считает, что теперь соперники «Ахмата» не будут придерживаться принципа честной игры, если футболисты грозненской команды травмируются на поле.

«В случае с голом «Ахмата», когда Бериша (хавбек грозненского клуба Бернард Бериша. — Прим. Ред.) подобрал выбитый нарочно в аут мяч, я считаю совершенно лишним обсуждать, нарочно Бериша это сделал или нет», — написал блогер в своем Telegram-канале.

По словам Уткина, что бы теперь ни произошло с любым игроком «Ахмата» на поле — команда-соперник без проблем должна «разыграть лишнего».

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Арсеналом» (2:1) защитник туляков Урош Радакович выбил мяч в аут, чтобы медики оказали помощь его одноклубнику Горану Чаушичу, но хавбек Бериша совершил перехват и отдал результативный пас на Мохамеда Конате.