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Меркель и Макрон проигнорировали «Крымскую платформу» из-за опасений за отношения с Россией

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:19
Политика
Меркель и Макрон проигнорировали «Крымскую платформу» из-за опасений за отношения с Россией
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Белград, 27 августа. Сербские журналисты заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировали саммит «Крымской платформы» преднамеренно.

Как считает сербское издание «Политико», скорее всего, главы ФРГ и Франции сочли форум «бесполезным упражнением в риторике». Для Меркель и Макрона поездка в Киев на саммит о Крыме стоит на одних весах с отношениями с Россией. Именно поэтому лидеры решили, что их присутствие на Украине не стоит риска обострения отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отсутствие Макрона и Меркель, а также большинства других президентов и премьеров, стало важнейшим показателем бессмысленности форума. В результате саммит оказался провальным, так как на высшем уровне были представлены лишь 13 из 46 стран, прибывших на мероприятие.

Также не обошлось без скандалов. Так, венгерский президент Янош Адер вместо того, чтобы критиковать Россию, упрекнул Украину в нарушении прав венгров. Кроме того, президент Словении Борут Пахор заявил, что страна поддерживает хорошие отношения одновременно с Украиной и с Россией, и выразил надежду на то, что их отношения улучшатся.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал движение к субъектности главным своим достижением на посту главы государства. По его словам, Украина «точно субъективируется». В качестве примера этого процесса он назвал форум «Крымская платформа».

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